Wielkopolska: 2-latek zniknął z oczu ojcu i rodzeństwu. Chłopiec utopił się w oczku wodnym

hmmm wlasnie mam oczko na dzialce i 2 letnie dziecko i juz od roku kombinuje jak dobrze je zabezpieczyc oczko. na razie jest płotek ale w tym roku zrobie jeszcze nad samym oczkiem deski, niestety takie rzeczy trzeba przewidywać...oczko to smiertelne zagrozenie dla maluchów tak samo jak odkryte szambo, do ludzi na wsi to jakoś nie dociera. znam rodziców ktorzy likwidują wrecz oczka bo nie chca ryzykowac a tutaj?...tatus bez wyobrażni