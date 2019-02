Samochód wpadł do rowu, zginął jeden z pasażerów. Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Kolonia Wałowice, ok. 30 km od Kraśnika - informuje lubelska policja. Kierujący volkswagenem passatem 29-latek prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze i na łuku stracił panowanie nad samochodem. Auto wpadło do rowu i przewróciło się na bok.

W aucie były w sumie trzy osoby. 33-letni pasażer zginął na miejscu, a 21-letnia pasażerka została ranna i zabrano ją do szpitala. Kierowca, mieszkaniec powiatu janowskiego, uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci zaczęli poszukiwania i udało im się ustalić oraz odnaleźć kierowcę. W chwili zatrzymania 29-latek był pod wpływem alkoholu. Policjanci wykonali czynności procesowe. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Policja opublikowała komunikat, w którym prosi ewentualnych świadków zdarzenia o udzielenie informacji:

W związku czynnościami prowadzonymi w sprawie wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim, policjanci poszukują świadków zdarzenia, którzy przejeżdżali drogą nr W- 824 pomiędzy miejscowościami Józefów nad Wisłą – Wałowice w dniu 15.02. b.r. roku w godz. 05:00 – 05:30. (w szczególności kierujący pojazdem marki BMW koloru ciemnego o początkowym nr rej. LKR). Osoby te proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym KPP w Opolu Lubelskim, pod nr telefonu: (81) 828 82 10.