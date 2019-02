Rzecznik Episkopatu: Zero tolerancji dla pedofilii nie tylko w Kościele, ale i w społeczeństwie

W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwszy w historii Kościoła katolickiego szczyt na temat walki z pedofilią, zwołany w Watykanie przez papieża Franciszka. Ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, przekonywał na antenie Radia ZET, że w polskim Kościele już wiele zmieniło się w kwestii ochrony dzieci.

- Od 2009 roku są konkretne wytyczne i dane KEP, jak chronić osoby nieletnie. Bardzo dużo zmieniło się w tym czasie i mamy nadzieję, że zmieni się jeszcze więcej - mówił. - Naszym punktem dojścia jest zero przypadków pedofilii w Kościele - podkreślił i zapewnił, że Kościół w Polsce "podchodzi do sprawy bardzo poważnie".

Mówił jednak że chodzi o zero tolerancji dla pedofilii "nie tylko w Kościele", ale i w społeczeństwie. - Jeżeli tylko w Kościele to załatwimy, to nie będzie załatwione. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci wszędzie. W kościele, w szkole, na korepetycjach - mówił.

"Biskupi zdecydowali, by zgłaszać przypadku do władz cywilnych"

Mówił, że polscy duchowni jadą do Rzymu, żeby "wsłuchać się w głos papieża i razem debatować, jakie podejmować kroki dalej". Stwierdził, że już teraz działa istniejące od 2013 roku Centrum Ochrony Dziecka, a w każdej diecezji jest specjalny delegat. - Czyli ksiądz, który przyjmuje zgłoszenia, gdyby były, jeśli chodzi o księży z danej diecezji - wyjaśniał.

W 2017 roku księża biskupi podjęli decyzję, że wszystkie przypadki, zgodnie z prawem państwowym, należy zgłaszać zarówno do władz cywilnych, jak i kościelnych

- powiedział. - Kościół mówi: nie ma tuszowania, nie ma zamiatania pod dywan - zapewniał ks. Rytel-Andrianik i podkreślał, że zachęca do zgłaszania do prokuratury oraz delegatów przypadków pedofilii. - Kościół jest za tym, że prawda nas wyzwoli - mówił.

Papież wydalił ze stanu kapłańskiego byłego kardynała za pedofilię

Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu Theodore'a Edgara McCarricka. Kongregacja Nauki Wiary uznała 88 letniego duchownego za winnego pedofilii.

W lipcu ubiegłego roku były arcybiskup zrzekł się godności kardynalskiej. Przyczyną było oskarżenie o molestowanie seksualne nieletnich w latach siedemdziesiątych. Jednym z oskarżycieli był jego dawny ministrant. Proces kanoniczny hierarchy rozpoczął się po potwierdzeniu tych informacji przez archidiecezję nowojorską. Na czas procesu papież wydał duchownemu zakaz pełnienia posługi kapłańskiej.