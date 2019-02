Łódzkie: auto wjechało wprost pod nadjeżdżający pociąg. Nie żyją dwie osoby

no4nwo 3 godziny temu Oceniono 11 razy 5

Znowu j bany pociąg wymusił pierwszeństwo i zadziobał dwóch niewinnych - świetnego odpowiedzialnego kierowcę i jego współtowarzysza w śmierci męczeńskiej. Znowu przejazd kolejowy pojawił się tuż przed autem podstępnie - znienacka, spod ziemi dosłownie, oni jechali zgodnie z przepisami, jechali z ostrożnością, wyobraźnią i wszystkim, a ten przejazd srrru!! zmaterializował się dwa metry przed zderzakiem... I to nie to, że sam przejazd. Przejazd z pociągiem od razu. Level HARD.



Pies ich !3bał i szkoda psa. Dla debili, cwaniaków, czubów nonszalanckich, chamów, buraków od cxuja sprytnych i innych bezmózgów i bandytów drogowych NIE POWINNO BYĆ MIEJSCA na drogach. I niech nikt nie mlaszcze, że to, tamto, sramto. Żeby wjechać pod pociąg, trzeba być kretynem mającym w dupie wszystko, to jest tylko i wyłącznie śmierć na własne życzenie.



W ogóle są jakieś statystyki? Czy ten tępy, cebulacki, rozmodlony naród nie zajmuje pierwszego miejsca na świecie we wjeżdżaniu autem pod pociągi?