Jest nowa partia. TV Trwam: Będą "konsekwencje prawne" za nazywanie ją "partią Rydzyka"

Cyrk, żeby pan w sukience zastraszał. To sa skutki, ze przez lata partie POPIS-u dotowały Watykańczyków zamiast pomagać starszym i potrzebującym.

Zarzucają WIOŚNIE populizm. W XXI wieku minimalna renta umożliwiające godne życie to nie populizm. Także minimalny zarobek, lepsze opłacanie nauczycieli, zmniejszenie kolejek czekania do lekarza itd. Populizmem dla mnie jest wydawanie miliardów (naszych podatkowych pieniędzy) za glosy z ambony przez partie POPIS-u.