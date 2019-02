Tragiczny wypadek w Gdyni. Toyota uderzyła w słup, nie żyje trzech młodych mężczyzn

nylon13 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Przykre to, smutne bardzo i... głupie zarazem. Tak głupie jak głupie jest ryzykowanie własnym i cudzym życiem dla... chwili szczeniackiego upojenia?... dla przeżyć w stylu: hura, jestem samcem alfa?... I cholera wie jeszcze z jakiego innego głupiego powodu. Hej młodzi ludzie!... Wy którzy czytacie o czymś takim, o tym jak głupio i frajersko można zejść z tego świata... mam radę dla was: - za nic w świecie nie wsiadajcie do auta z nieodpowiedzialnymi ludźmi!... Postawcie się na litość boską, nie pozwólcie by czyjaś głupota decydowała o waszym życiu!... NIE WARTO!... To rosyjska ruletka; przykładasz sobie lufę do skroni i bawisz się pociąganie za spust!... Postaw się, szanuj siebie, szanuj swoje życie, to bardzo słabe zakończyć jako miazga którą strażacy pakują do worka z trudem powstrzymując się od pawia... A jeśli już wsiądziesz i zauważysz że coś jest nie tak, że komuś zaczyna odbijać, każ mu się natychmiast zatrzymać i wysiadaj!... Gdziekolwiek byś był. Niech się zatrzyma i niech spierda…la. A ty weź oddech i zrób sobie spacer, zrób sobie piękny, filozoficzno-refleksyjny spacer w temacie ile jeszcze cudnych rzeczy jest przed tobą... I pamiętaj, przetrenuj to sobie w myślach, zwizualizuj sobie i przećwicz tyle razy aż nabierzesz pewności, że powiesz to nawet komuś kogo lubisz i kto ci się nigdy wcześniej nie naraził. Pamiętaj, ci dwaj tego nie zrobili; może też ich poniosło, a może nie chcieli się stawiać i zamulać. Nie zrobili tego i teraz leżą w kostnicy!