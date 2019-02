"Gazeta Wrocławska": wilki zagryzły w zagrodzie 17 danieli. "Matka uczyła młode polować"

Samica i pięcioro młodych wilków zagryzły 17 danieli w zagrodzie w Słoszowie w woj. dolnośląskim - informuje "Gazeta Wrocławska". Wilki miały wcześniej przegryźć ogrodzenie.

- Wilcza matka przyszła typowo, żeby nauczyć młode polować. Tylko je pozagryzały, nie jadły - mówi w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" pan Ryszard, właściciel hodowli.

Hodowca wycenia straty na ok. 20 tys. złotych.

Co zrobić, gdy natkniemy się na wilka?

Leśnicy radzą, by podczas bezpośredniego spotkania z wilkiem zachować spokój i poczekać, aż zwierzę samo się oddali. Twierdzą też, że wilk może nam się przypatrywać, czego nie należy odbierać jednak jako agresywnego zachowania.

"Wilki są zwierzętami inteligentnymi, a przez to ciekawskimi. Mają słabszy wzrok od człowieka, dlatego potrzebują więcej czasu, by ocenić, na co patrzą. O wiele doskonalszy jest u nich zmysł węchu. Dlatego, jeśli tylko dotrze do nich ludzki zapach, odchodzą" - czytamy na stronie internetowej Nadleśnictwa Skwierzyna.

Większe zagrożenie stanowi wilczyca z młodymi, która może próbować stanąć w ich obronie. Wtedy powinniśmy "bezwzględnie i ostrożnie" się wycofać. Pod żadnych pozorem nie wolno dotykać szczeniąt, nawet jeśli są pozostawione bez opieki.