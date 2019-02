Kazach zatrzymany na granicy. Chciał dostać się do "bliskiej jego sercu dziewczyny"

nieotake wczoraj Oceniono 5 razy 1

>>Kazachstan - najwspanialszy kraj na świecie.

Innym krajom przewodzą małe dziewczynki.

Kazachstan jest największym eksporterem potasu.

Inne kraje mają potas słabej jakości.



Kazachstan jest domem pływalni Tinszajn.

Ma ona 30 metrów długości i 6 szerokości.

I system filtracji doprawdy wspaniały

Gdyż usuwa 80% ludzkich ekskrementów!



Kazachstanie, Kazachstanie! Jesteś bardzo pięknym miejscem!

Od równin Taraszeku do północnych rubieży Żydowa!



Kazachstan jest przyjacielem wszystkich - poza Uzbekistanem.

To bardzo wścibscy ludzie z kością w mózgu!

Kazachstański przemysł jest najlepszy na świecie.

My wynaleźliśmy toffi i paski do spodni.

Kazachstańskie prostytutki są najczystsze w środkowej Azji!

Z wyjątkiem rzecz jasna turkmeńskich...



Kazachstanie, Kazachstanie! Jesteś bardzo pięknym miejscem!

Od równin Taraszeku do północnych rubieży Żydowa!



Trzymajmy się wspolnie potężnego penisa naszego przywódcy!

Od styku z jądrami aż po czubek sam!<<



Borat to niezrównany romantyk.

Znowu zatęsknił za swoją cnotliwą Pamelą.