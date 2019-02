Poinformowali policję, że porwano pociąg Warszawa-Łódź. Dzwonili z escape roomu. Teraz mają problem

niekandydujacy_niepolityk 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Tam areszt zaraz....bez sensu.

Porządna grzywna i zwrot wszystkich kosztów wszelkich czynności podjętych przez Policję i inne służby. Co do złotówki.

Nic tak nie przemówi do wyobraźni.