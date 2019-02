Prognoza pogody na marzec. Początek miesiąca będzie słoneczny. A co dalej?

Długoterminowa prognoza pogody na portalu AccuWeather pokazuje, że marzec nie będzie należeć do najpiękniejszych miesięcy tego roku. Prawdopodobnie będzie to miesiąc deszczowy, a ciepłe, słoneczne dni będą należeć do rzadkości.

Długoterminowa prognoza pogody. Marzec zacznie się słonecznie

Początek marca zapowiada się całkiem ładnie. Synoptycy przewidują, że w pierwszym tygodniu następnego miesiąca będzie świecić słońce, a chmury wiszące nad naszymi głowami będą tylko ozdobą i nie przyniosą opadów śniegu ani deszczu. Temperatura będzie przyjemna - nasze termometry wskażą od 3 do nawet 10 stopni.

Niestety, pogoda w drugim tygodniu marca będzie nieco bardziej kapryśna. Dni słoneczne będą przeplatać się z dniami deszczowymi. Meteorolodzy prognozują jednak, że temperatura nieco wzrośnie. Izolujące ziemię chmury sprawią, że w najcieplejszych momentach tego tygodnia odnotujemy nawet 12 stopni na plusie.

Pogoda na marzec 2019. Przed nami kilkanaście deszczowych dni

Od 18 marca rozpocznie się festiwal ulew i opadów deszczu. Padać będzie niemal codziennie, niemal do samego końca marca. Mimo to temperatura będzie przyjemna - w ciągu dnia nasze termometry będą wskazywać od 5 do 12 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się nagle, w dniu 30 marca, zapowiadając tym samym słoneczny i ciepły kwiecień.