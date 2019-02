Pogoda na dziś - poniedziałek 18 lutego. Ciepło we wszystkich regionach Polski

Dziś będzie ciepło i słonecznie niemal w całym kraju. Wysoka jak na luty temperatura wpłynie na pojawienie się roztopów.

Temperatura. Ciepło we wszystkich regionach Polski

W poniedziałek kontynuacja pięknej, weekendowej pogody. Temperatury w ciągu dnia nie spadną poniżej 8 stopni. Najcieplej będzie we Wrocławiu i w Opolu, gdzie termometry pokażą 13 stopni na plusie. W centrum i na wchodzie kraju temperatury wahać się będą od 8 do 10 stopni. Na południu kraju temperatura osiągnie wartości od 12 stopni w Katowicach i Krakowie do 11 stopni w Rzeszowie i Przemyślu.

Pogoda na dziś - 18 lutego. gazeta.pl

Opady. Niewielkie zachmurzenia w centrum i na wschodzie kraju

Synoptycy nie przewidują żadnych opadów na poniedziałek. Niewielkie zachmurzenia pojawią się na północy i wschodzie oraz w centralnej Polsce. W pozostałej części kraju prognozowane jest duże rozpogodzenie. Wiatr słaby, tylko wieczorem na północy kraju może przybrać na sile.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega przed roztopami w rejonach podgórskich

Weekendowy wzrost temperatury najbardziej wpłynie na obszary górskie. Temperatury osiągające wartości od 4 do 6 stopni na plusie przyspieszą topnienie pokrywy śnieżnej. To z kolei wpłynie na pojawienie się roztopów w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl