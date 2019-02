Niedziele handlowe - luty 2019. Czy sklepy będą dziś czynne?

jozbieszczad pół godziny temu 0

O żółtych kamizelkach i antysemickich napaściach na profesorów we Francji- nic.

O protestach w Kolonii przeciw"cenzurze " internetu -nic .

O konferencji w Monachium -nic .

A do tej konferencji mam coś ciekawego .

Cyt: "Skoro rosyjski gaz wprowadziliśmy w znacznym zakresie podczas zimnej wojny, nie rozumiem, dlaczego obecnie czasy miałyby być na tyle gorsze, żebyśmy nie mówili o Rosji jako partnerze"



To usłyszał wiceprezydent usa Mike Pence od kanclerz Niemiec .

I nie ,nie myślcie ,że od koalicjanta z AfD usłyszałby coś przyjemniejszego .