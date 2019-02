Sprawa księdza zatrzymanego w Zakopanem. Chodziło o intymne SMS-y do ministranta

mer-llink wczoraj Oceniono 12 razy 8

Żal mi tej matki i jej synka.

Wszystkie kwoki z Chramcówek zadziobia biedna kobietę wraz z przychówkiem.

Że naruszyła stan plebanii przez zakapowanie wikarego.

A przeciez one - te kwoki - wielokroć przymykały oczy na to, co wyrabiano z ich dziećmi. Taka posługa dla pasterza - argumentowały - miła stwórcy..... Cicho szaaaa....

A pewnie to prosta i biedna kobieta, więc sie np. do Szczecina wyprowadzić nie może.