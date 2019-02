Prognoza pogody na tydzień [18-24 lutego]. Ładny początek tygodnia, ale nadchodzi ochłodzenie

Początek tygodnia będzie bardzo ciepły i słoneczny. Sytuacja pogodowa w Polsce zmieni się od czwartku, kiedy nad krajem pojawi się front przynoszący opady deszczu i śniegu.

Pogoda na poniedziałek. Ciepło i słonecznie w całym kraju

Początek tygodnia będzie równie ciepły i słoneczny, co poprzedzający go weekend. Na zachodzie kraju będzie od 14 do 11 stopni. W centrum i na południu Polski temperatury osiągną wartości od 9 stopni w Warszawie i Łodzi do 11 stopni w Krakowie. W całym kraju będzie pogodnie, niewielkie zachmurzenia możliwe tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego i podlaskiego.

Prognoza pogody na wtorek i środę.

We wtorek lekki spadek temperatury przewidywany jest na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. Najzimniej będzie w Suwałkach - tam 5 stopni na plusie, a najcieplej w Krakowie, gdzie temperatura wzrośnie do 11 stopni. W Szczecinie pojawią się niewielkie opady deszczu. W pozostałej części kraju słonecznie. W środę czeka nas większe ochłodzenie. Termometry w dzień pokażą od 4 stopni na północy i zachodzie kraju, do 7 stopni na południu Polski. Deszcz spadnie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Wieczorem możliwe opady deszczu ze śniegiem w Siedlcach i śniegu w Białymstoku.

Pogoda na czwartek i piątek.

Czwartkowy poranek zapowiada się z temperaturą od – 1 stopnia na zachodzie do – 3 na wschodzie i południu kraju. W ciągu dnia temperatury wzrosną do 5 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Na północnym-wschodzie tylko zero stopni. W pozostałej części kraju będzie od 1 do 3 stopni na plusie. W czwartek wieczorem nad Polskę nadciągnie front powodujący opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Padać zacznie na północy kraju, a w nocy front przesunie się na zachód, południe i centrum kraju. W piątek temperatura podobna co w czwartek. Wieczorem pojawią się przymrozki na wschodzie, północy i południu kraju. Deszcz ze śniegiem będzie tego dnia padał na południowym zachodzie i południu kraju w ciągu dnia. Wieczorem ponownie na całym zachodzie będzie padał deszcz lub śnieg.

Prognoza pogody na weekend.

W sobotę synoptycy nie przewidują żadnych opadów. Noc z piątku na sobotę może być mroźna: w Warszawie - 5 stopni, w Białymstoku – 7 stopni a w Opolu – 1 stopień. Temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 5 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do 0 stopni w Białymstoku czy Lublinie. W większości kraju termometry wskażą tylko 1-3 stopnie na plusie. W niedzielę rozpogodzenia w centrum i na wschodzie kraju. Synoptycy nie przewidują opadów.

