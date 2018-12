Ciecierzyn: mieszkańcy zabierają głos po zabójstwie noworodka. "Nie jesteśmy nieczuli i bierni"

g.matylda godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Niestety, jesteśmy nieczuli i bierni. Ojciec co ma " fabrykę w spodniach" molestuje dzieci, matka dusi i wrzuca do pieca noworodka wcześniej zakopała 3.noworodki, inna wyrzuca noworodka przez okno, babcia odbiera poród , a noworodka wrzuca do wiadra, które wystawia do sieni....pamiętamy zwłoki dzieci w beczce. To tylko kilka przykładów "naszej wrażliwości", a co z wrażliwością kościoła, obrońców życia poczętego, przeciwników antykoncepcji i edukacji seksualnej?