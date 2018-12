Śmiertelny wypadek w Łazach pod Warszawą. Nie żyje młoda kobieta. Utrudnienia w ruchu

senioryta13 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

mialam podobny wypadek, przyjeto lepsza wersje dla insurence. Policjanci, nie zanotowali nic, MOJ swiadek zeznal jak bylo naprawde, facet ktory stal za mna i czekal na zielone swiatlo.(cale szczescie, ze dal mi wizytowke) Ja wyjechalam z bocznej drogi, kierowca SUV, nie zatrzymal sie na czerwonym swietle tylko pedzil narzod. Jego zeznania ograniczyly sie tylko do tego, ze on nic NIE PAMIETA. Moj samochod, prawie nowy (roczny) szlag trafil, no ale cale szczescie, ze mnie sie nic nie stalo. Szczescie w nieszczesciu, ze z naprzeciwka autobus rowniez dopiero ruszal, a ja zostalam wepchnieta prosto pod niego, okrecilo mnie o 180 stopni, w innym przypadku nie mialabym szans, gdyby zostala przyjeta wersja ubezpieczyciela. Rada dla wszystkich kierowcow, w razie wypadku, zadbac o swoich swiadkow.