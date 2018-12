race444 24 minuty temu Oceniono 9 razy 3

Takie to debilne czasy mamy. Ja do podstawowki chodzilem w latach 1965-73 i wtedy to byly zimy i nikt halo nie robil. Szlismy do szkoly przy minus 15-20 stopniach w 50 cm sniegu przez 1,5 metrowe zaspy i to sprawialo nam frajde i nikt sie z naszych rodzicow o nas nie obawial a dzisiaj 5 cm sniegu to od razu 1500 wypadkow na godzine w calej PisLandii i ostrzezenia jakby jakis kataklizm mial nas zaatakowac. Tfu co za porypany kraj a najlepsze jest to przedostatnie zdanie: " Na wiekszosci obszaru kraju temperatury wynosza miedzy -2 do 0 stopni Celsjusza" co kurna !!!!! -2 w srodku grudnia i ostrzezenia !!!!!!!!! wam juz chyba resztki rozumu zlasowalo.