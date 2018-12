Ktoś podgląda kobiety w polskich sklepach. Filmiki trafiają na znany serwis pornograficzny

O sprawie informuje Wirtualna Polska. Filmiki pojawiają się w serwisie pornograficznym xHamster od około roku i każdy ma wielotysięczną widownię. Jak pisze wp.pl, na niektórych nagraniach widoczne są twarze kobiet, co umożliwia ich rozpoznanie. Nie wiadomo, gdzie dokładnie zrobiono filmy, jednak wystrój sklepów oraz napisy pojawiające się na nagraniach mają dowodzić, że zostały one wykonane w Polsce m.in. w sieciach Biedronka, Tesco, Auchan, Carrefour i Lidl. Co więcej, osoby, które zamieściły filmy, podały jako miejsce zamieszkania Poznań i Kraków.

Sieci nie wiedzą o incydentach

Redakcja poprosiła o komentarz wspomniane sieci sklepów. Po ponagleniu otrzymała komentarz jedynie z dwóch z nich. - Nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych zgłoszeń od naszych klientów w temacie, o który Pan pyta - odpowiedziało biuro prasowe sklepu Biedronka. Nieco inne podejście prezentowała Dorota Patejko z polskiej centrali sklepów Auchan. - Nie jesteśmy w stanie uchronić naszych klientów przed tego typu "chorymi" zachowaniami osób kompletnie nieodpowiedzialnych. Jeśli taka sytuacja zostanie przez zauważona, to na pewno ochrona podejmie interwencję i zgłosi taki fakt na policję. Jeśli klientka zgłosi taki fakt do nas, wtedy również ochrona wezwie policję i zabezpieczy nagrania z systemu telewizji przemysłowej - zadeklarowała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Kobiety najprawdopodobniej nie wiedzą, że są nagrywane

Większych problemów nie widzi też sam serwis xHamster. Zgodnie z ich polityką, każdy użytkownik, który decyduje się na nawiązanie z nimi współpracy, deklaruje, że ma "pisemną zgodę każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w publikacji na wykorzystanie wizerunku". Przyznaje jednak, że trafiają tam czasem nieodpowiednie treści. "Zawsze jednak przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych i współpracujemy z organami ścigania i posiadaczami praw na całym świecie w celu zwalczania nadużyć i ścigania tych, którzy używają strony internetowej do nieuprawnionych celów" - zapewnił serwis.

Policja tymczasem nie ma zgłoszeń dotyczących tzw. upskirtu [zaglądanie pod spódnicę lub inną część garderoby, która zasłania okolice intymne - przyp. red.] w sieciach handlowych, nie może więc podjąć żadnych działań. Apeluje jednocześnie o większą uważność i informowanie o podobnych incydentach.

- Na rynku są dostępne urządzenia o niewielkich gabarytach, rejestrujące wizję i dźwięk, za naprawdę niewielkie pieniądze (...). Obiektyw kamerki może być ukryty w torbie, bucie - tłumaczy w rozmowie z wp.pl Paweł Aleksandrowicz z biura detektywistycznego Arcano w Poznaniu. Według niego sprawcy mogą wykorzystywać rozproszenie kobiet, zajętych robieniem zakupów. - Nieświadomość dotyczy zresztą zarówno potencjalnych poszkodowanych, jak i ochrony - dodaje.