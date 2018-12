"Handlarz sprzedawał karpie na targu miejskim w Krotoszynie. Gilotynował je bez ogłuszania"

Nagranie przedstawiające makabryczny proceder pojawił się na fanpage'u "Bojkotujemy sklepy sprzedające żywe ryby". Film jest drastyczny, widzimy na nim, jak handlarz na targowisku w Krotoszynie (Wielkopolska) kładzie żyjące ryby w swoistej gilotynie, a następnie ucina im głowy. Dekapitacja nie przebiega sprawnie, ostrze wydaje się tępe. "Na targowisku w Krotoszynie mężczyzna zabija karpie gilotyną bez uprzedniego ich ogłuszenia. Karpie są przytomne, a gilotyna najwyraźniej strasznie tępa" - oburzają się na Facebooku aktywiści, którzy podają, że sprawę zgłosili do prokuratury.

Z kolei Anna Plaszczyk z Fundacji Viva! mówi w rozmowie z portalem faktykaliskie.pl, że o procederze poinformowana została policja. - Wysłaliśmy mail w tej sprawie do policji w Krotoszynie, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej z prośbą o to, żeby podjęli interwencję, ponieważ targ w Krotoszynie odbywa się we wtorki i piątki - mówi.

Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami.