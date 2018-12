Prawica oburzona zdjęciami obcokrajowców z dziećmi. Mamy komentarz dyrektora EuroWeek

Burza dotyczy warsztatów językowych EuroWeek - Szkoła Liderów, prowadzonych często przez wolontariuszy z innych państw. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z obozów integracyjnych, które odbyły się w ramach EuroWeek.

Burza wokół EuroWeek

Widzimy na nich bardzo młode dziewczyny w towarzystwie mężczyzn o innym kolorze skóry. Przyjmowane pozy mogłyby wskazywać na bliskie relacje - dzieci często obejmują obcokrajowców. Według części mediów na obozach mogło dochodzić do molestowania. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował na Twitterze, że sprawą "się zajął".

Kwestię integracji na EuroWeek bada też policja. - W tej sprawie jeszcze przed jej nagłośnieniem podjęliśmy szybkie działania m. in. zabezpieczając materiał dowodowy, który zostanie przesłany do właściwej Prokuratury - mówi w rozmowie z Gazeta.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Jak się dowiadujemy, policja sama nie bada, czy podczas spotkań doszło do naruszenia prawa, a zbiera jedynie zdjęcia i nagrania. Później to prokuratura będzie badała czy podczas spotkań rzeczywiście doszło do molestowania.

W sprawę angażuje się poseł Piotr Liroy Marzec, który napisał w tej sprawie interpelację do minister edukacji Anny Zalewskiej. Pyta ją m.in. o nadzór kurator oświaty nad obozami. "Czy Ministerstwo posiada informacje dotyczące niepokojących zachowań instruktorów obozów językowych organizowanych przez fundację z Bystrzycy Kłodzkiej? Jakie podjęto działania mające na celu wyjaśnienie sprawy?" - pyta poseł w interpelacji.

Sprawę do prokuratury zgłosił też Instytut Ordo Iuris.

Dyrektor odpowiada: To nagonka

Burzę skomentował w rozmowie z Gazeta.pl Adam Jaśnikowski, dyrektor programu EuroWeek-Szkoła Liderów. - Zdjęcia były robione przez rodziców i nauczycieli podczas pożegnania z wolontariuszami. Te zdjęcia są emocjonalne, niektóre dzieci płaczą, wynikało to z tego, że pobyt bardzo im się podobał. Fotografie zostały źle zinterpretowane. Nie mają żadnych podtekstów, sugerowanych przez skrajne media - zapewnia i dodaje: - Wszystko jest realizowane przy rodzicach, opiekunach. Rodzice uczestniczą w tych wydarzeniach, są cały czas obecni, najczęściej to właśnie oni robią zdjęcia, a później publikują w mediach społecznościowych. Nie ma możliwości, by wolontariusze byli z dziećmi sam na sam.

Jaśnikowski wyjaśnia, że zdjęcia są pozbieranie z okresu 20 lat. - Znajdują się na nich w większości nauczyciele, którzy specjalnie przyjeżdżają z zagranicy. Nie jest prawdą to, że są uchodźcami. Mężczyźni to jednak mniejszość, większość zespołu stanowią kobiety. Szukamy wolontariuszy za pośrednictwem partnerskich organizacji wolontariackich - mówi dyrektor. - Ludzie, którzy przyjeżdżają na zajęcia, w momencie, kiedy spotykają się z człowiekiem z innej kultury, traktują ich często niemal jak "maskotki" - dodaje.

Jaśnikowski podkreśla, że zajęcia polegają na nauce języka angielskiego i poznawaniu różnych krajów. Sam program zaś dostępny jest na stronie internetowej, są też materiały na YouTube. - Do udziału zgłaszają się do nas szkoły, rodzice, uczniowie. Rocznie odwiedza nas ok. 30 tys. osób. Nikt nigdy nam niczego nie zgłosił. Jest więcej chętnych niż miejsc. W tym, co robimy, nie ma niczego tajnego - zapewnia Jaśnikowski.

Według dyrektora dwa miesiące temu rozpoczęła się "nagonka" na działalność w ramach EuroWeek. - Wiemy, kto to zmontował - były wolontariusz, Białorusin. W pewnym momencie zaczął się dziwnie zachowywać, bardzo rasistowsko wobec innych wolontariuszy. Odkryliśmy też, że na Facebooku deklaruje poparcie dla Władimira Putina. Nawet informowaliśmy o tym ABW. Zerwaliśmy z nim współpracę - zapewnia dyrektor.

Wolontariusz miał założyć konkurencyjną organizację w Warszawie, a następnie przekazać komuś gotowy materiał. - Zaczęło się od mediów typowo skrajnych. Poinformowaliśmy też dwa miesięcy temu lokalną policję, że są rozpowszechniane takie nieprawdziwe informacje na temat naszej organizacji. Zwróciliśmy się też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o kontrolę naszego programu - mówi Jaśnikowski.