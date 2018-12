Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą złożyć dokumenty przez Internet

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej stała się łatwiejsza dzięki postępującej informatyzacji urzędów. Osoby chętne do służby w WOT mogą po raz pierwszy użyć tzw. profilu zaufanego.

Chętni do służby w WOT mogą korzystać z profilu zaufanego na ePUAP

Możliwość używania profilu zaufanego podczas rekrutacji oznacza, że chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą złożyć dokumenty o dowolnej porze, bez względu na to, w jakich godzinach pracuje urząd przyjmujący wnioski. Nie muszą także podpisywać dokumentów własnoręcznie. Korzystanie z profilu zaufanego ma dla rekrutów także inną zaletę. - Osoby, które skorzystają z tej formy aplikacji, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej – poinformował kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W poprzednich latach rekrutacja do WOT była znacznie bardziej skomplikowana. Osoby zainteresowane służbą w WOT musiały zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU), aby tam podpisać i złożyć wniosek o powołanie do służby w wersji papierowej. W tym roku mogą użyć w tym celu platformy ePUAP bez konieczności odwiedzin w WKU. Wniosek o powołanie znajduje się w katalogu spraw, w zakładce „Bezpieczeństwo narodowe” i dalej „Spełnianie powszechnego obowiązku obrony”.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wielu chętnych odpada w przedbiegach

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ok. 17 tysięcy żołnierzy. Nie jest to jednak służba prosta, a wielu rekrutów odpada już na początku swoich starań o pracę w WOT. Na podstawie danych, jakimi dysponujemy, w ciągu roku ze służby w 2. LBOT zrezygnowało ok. 300 żołnierzy. Powody są różne. Często decydują czynniki osobowe. Niestety cześć żołnierzy odchodzi ze służby z uwagi na trudności z uzyskaniem oczekiwanych wyników w szkoleniu – słowa kpt. Damiana Stanuli cytuje "Dziennik Wschodni".