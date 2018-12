Koszalin. Sąd wydał wyrok za znęcanie się i gwałcenie dwóch chłopców

Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał Katarzynę Więcławską na 15 lat więzienia, a jej konkubenta Marka Kwiatkowskiego na 25 lat pozbawienia wolności. Para została skazana za znęcanie się i gwałcenie dwóch synów kobiety oraz usiłowanie zabójstwa jednego z nich. Sąd zezwolił na publikację danych personalnych oboje skazanych.

Rodzinny dramat w Drawsku Pomorskim. Matka i jej konkubent znęcali się nad dziećmi

Uwaga: poniżej znajdują się opis znęcania się nad dziećmi.

Kiedy para znęcała się nad dwoma synami Katarzyny Więcławskiej, mieli oni 7 i 9 lat. Byli wielokrotnie bici, jednego z dwóch chłopców para próbowała zabić. W trakcie śledztwa zebrano dowody na to, że chłopcy byli bici pięściami, pasami oraz innymi przedmiotami. Byli kopani i rzucano nimi o meble oraz ściany, a konkubent ich matki gwałcił ich. Chłopców przetrzymywano przez wiele godzin w wannie z zimną wodą, zmuszano do jedzenia surowego mięsa, zlizywania jedzenia z podłogi oraz do klęczenia przez wiele godzin z podniesionymi rękami. Jak wynika z ustaleń, nad chłopcami znęcał się przede wszystkim Marek Kwiatkowski, jednak robił to za przyzwoleniem matki chłopców.

Do tragicznych wydarzeń doszło w marcu 2016 roku. Katarzyna Więcławska oraz jej synowie i konkubent mieszkali wówczas w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. O tym, że w domu chłopców mogło dość do przemocy domowej, policję poinformowali lekarze, kiedy jedno z dzieci trafiło do szpitala w stanie krytycznym. Matka powiedziała wówczas, że chłopca pobili rówieśnicy, jednak lekarze jej nie uwierzyli.