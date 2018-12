Niedziele handlowe 2018. Czy sklepy będą dziś otwarte?

Okazuje się, że 16 grudnia to niedziela handlowa, mimo że nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia niedziela tego miesiąca. Dlaczego tak się dzieje?

Niedziele handlowe - grudzień 2018. Jak wypadają niedziele handlowe?

W grudniu bieżącego roku liczba niedziel handlowych została podwojona ze względu na święto Bożego Narodzenia i zwiększonego zapotrzebowania na zakupy. Oznacza to, że w grudniu mamy aż cztery niedziele handlowe. Jedyną niedzielą grudnia, która nie była niedzielą handlową, był dzień 9 grudnia. Z kalendarza niedziel handlowych wynika, że w tym miesiącu będziemy mogli zrobić zakupy we wszystkie niedziele do końca roku, a więc zarówno 16, jak i 23 i 30 grudnia.