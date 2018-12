Tatry i Karkonosze. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. TOPR apeluje o rozwagę

Jak informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach, na ogół jednak jest związana dobrze. Warunki na stokach wymagają od wędrujących odpowiedniego przygotowania i umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Jeżeli nie czujemy się pewnie i nie mamy odpowiedniego przygotowania kondycyjnego oraz technicznego do wyjścia w zaśnieżone góry, lepiej przełóżmy wycieczkę lub zostańmy w schronisku. Aktualne ostrzeżenie lawinowe 2 stopnia obowiązuje do godziny 20:00 w piątek, jednak nie wykluczone, że zostanie ono przedłużone na kolejny dzień.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego. TOPR apeluje o rozwagę

TOPR apeluje o ostrożność i rozwagę. "Twoje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Ciebie. Bądź rozważny. Dopasuj swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach, oraz do Twoich umiejętności i doświadczenia zimowego. Pamiętaj, że przy zbyt wysokim zagrożeniu lawinowym akcja ratunkowa może dotrzeć do Ciebie zbyt późno, by Ci pomóc" - czytamy w komunikacie na stronie internetowej TOPR-u. Szczegółowe informacje na temat zagrożenia lawinowego w Tatrach można uzyskać, wchodząc na stronę internetową lawiny.topr.pl, z kolei informacje o zagrożeniu w Karkonoszach, Beskidach i Bieszczadach publikowane są na stronie gopr.pl/zagrozenie-lawinowe.