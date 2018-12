"Rodzice milczą, bo się boją". Napisali list ws. wigilii w szkołach. Nie chcą opłatka

grzesbor godzinę temu Oceniono 26 razy 14

W klasie mojego syna katoliccy rodzice zdecydowali, że klasowa wigilia odbędzie się na lekcji religii rzymskokatolickiej, na którą ma przyjść również wychowawczyni. Moje dziecko niestety nie będzie mogło świętować ze swoją klasą, bo jego rodzice nie wierzą w Boga. Przykre i wykluczające. Rzeczywiście to dziecko jest wykluzone i jest to przykre. Tylko kto wykluczył to dziecko z lekcji religii? Sami wykluczyli i teraz mają pretensję. Po co ktoś ma świetować Boże Naordzenie jeśli w Boga nie wierzy? Można zrobić wieczorek noworoczny, ale wigilię dla picu i słuchania niereligijnych piosenek? Uczyć dzieci obłudy? Religia to pewne zobowiązania i pewne korzyści. Nie da się tak że jak są korzyści to my chcemy w nich brać udział np. wigilia klasowa, ale na naszych - niekatolików warunkach. To my nie katolicy będizemy decydowac czy będzie na katolickim święcie opłatek i jakie będą pieśni czy modlitwy.... Chore.