Obława w Strasburgu. Odgrodzono część miasta, gdzie urwał się ślad za napastnikiem

race444 13 minut temu Oceniono 2 razy 2

Przed atakiem wszystko o nim wiedzieli w ten feralny dzien juz go mieli aresztowac a teraz ??????. Teraz na kazdym skrzyzowaniu 3 policjantow uzbrojonych po zeby z giwerami gotowymi do strzalu a po terroryscie sladu nie ma. Teraz mozecie do Strasburga jechac, teraz to jest najbezpieczniejsze miasto w Europie