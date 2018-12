Kapelan do Sekielskiego: Wy, k***a, jak tchórze podchodzicie. Służba Więzienna komentuje

Chodzi o nagranie, jakie na początku tego tygodnia opublikował na Facebooku Tomasz Sekielski. Na filmie widzimy ks. Adama Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa. Z rozmowy wynika, że duchowny broni księdza Adama S., byłego już proboszcza z parafii Grądy-Woniecko. Na S. ciążą zarzuty prokuratorskie dotyczące wykorzystywania seksualnego ministranta. Pisaliśmy o tym w październiku. Ksiądz się przyznał.

Wypowiedzi ks. Adama Jabłońskiego, które słyszymy na filmie, zaskakują zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę. Rozmowa nie jest spokojna, ksiądz, choć wie, że jest nagrywany, pozwala sobie na przekleństwa. - Nigdy nie chowam dzieci przez księdzem Adamem, prędzej schowałbym przed wami - mówi do ekipy filmowej. Później dodaje: - Ja patrzę na niego, to jest Adam, ale ja nie mówię, że on jest niewinny. Nie. On uczynił zło, ale od tego jest sąd i prokuratura - mówi ks. Jabłoński.

"Wy, k***a, jak tchórze podchodzicie"

Z rozmowy wynika, że ksiądz z zarzutami przebywa w "prywatnej kaplicy" naczelnego kapelana. Spowiada w niej, ma kontakt z dziećmi. Na pytanie Sekielskiego, kto go tam przysłał, Jabłoński szczerze odpowiada: - Dekret biskupa. To jest miejsce odosobnione.

Ksiądz na wszystkie pytania Sekielskiego odpowiada z uśmiechem, choć widać, że jest podenerwowany. - Ja powiedziałem na końcu do ludzi, jeszcze raz, szkoda, że was nie było, bo pan spieprzył. Bo tak wy, k***a, jak tchórze podchodzicie, tu się przyczaicie. No tak funkcjonują tchórze - mówi do ekipy. W końcu sam stwierdza, że "biskup schował go (Adama S. - red.) tutaj". Dlaczego? - Bo takie są procedury kościelne, no chłopie, o czym wy gadacie? Że wam się, k***a chce całą niedzielę poświęcić na to, żeby Adama ścigać - mówi duchowny.

Zaskakujące jest to, czego na nagraniu nie widać. Jak powiedział Sekielski w rozmowie z Piotrem Maślakiem, duchowny zgodził się na publikację jego wizerunku. - To rodzaj buty, arogancji i pewności siebie. To korporacyjna lojalność ponad wszystko - mówił w porannej rozmowie Gazeta.pl Sekielski.

Służba Więzienna komentuje zachowanie kapelana

Poprosiliśmy Służbę Więzienną, by odniosła się do zachowania kapelana Jabłońskiego. - Dyrektor Generalny Służby Więziennej przeprowadził rozmowę z ks. Adamem Jabłońskim. Jako jego przełożony zwrócił szczególną uwagę na niewłaściwą formę wypowiedzi zawartych w nagraniu. Poprosił o wyjaśnienia dotyczące zachowania księdza podczas rozmowy z dziennikarzami oraz poinformował, że w przyszłości takie zachowania nie mogą mieć miejsca - informuje Gazeta.pl ppłk Elżbieta Krakowska

rzecznik prasowy dyrektora generalnego Służby Więziennej

Ppłk Krakowska podkreśla, że naczelny kapelan więziennictwa powoływany jest na podstawie dekretu Konferencji Episkopatu Polski, a zatem jako duchowny podlega władzy kościelnej. - Służba Więzienna nie aprobuje tego typu wypowiedzi funkcjonariuszy i pracowników, i zawsze w przypadku podobnych incydentów następuje natychmiastowa reakcja przełożonych - zapewnia rzecznik.

Diecezja zakazuje księdzu z zarzutami noszenia sutanny

Z kolei do sprawy Adama S. dzień po publikacji filmu Sekielskiego odniosła się Diecezja Łomżyńska.Oto oświadczenie Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. "Od chwili zgłoszenia sprawy dotyczącej ks. Adama S. realizowane są procedury przewidziane we właściwych dokumentach Kościoła. Także wymiar sprawiedliwości (prokuratura) prowadzi czynności – o czym wiadomo z powszechnie dostępnych informacji. Nie ma więc mowy o tym, że ktoś miałby coś 'ukrywać'" - czytamy w oświadczeniu. Dalej diecezja podaje, że biskup "natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego ks. Adama S. podjął decyzje dotyczące ograniczenia jego posługi kapłańskiej". Ksiądz został odwołany z funkcji proboszcza. Ks. Jan Krupka, rzecznik prasowy kurii przyznaje w komunikacie, że S. "zostało wskazane miejsce pobytu w ośrodku w Czerwonym Borze, gdzie ze wszystkich funkcji kapłańskich mógł jedynie prywatnie odprawiać mszę św. w kaplicy znajdującej się na terenie tego ośrodka".

To się jednak zmieniło po publikacji Sekielskiego. W "aktualnej sytuacji" - jak podaje ks. Krupka - Adam S. ma zakaz pełnienia wszystkich funkcji kapłańskich. Co więcej, księdzu zakazano noszenia stroju duchownego. Dalej jednak przebywa w ośrodku w Czerwonym Borze.