Zbigniew Bujak o ks. Jankowskim: Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny

Panie Bujak, nie opowiadaj pan głupot o tym, że w tle u Jankowskiego "jest jakiś homoseksualizm". Jakby był homoseksualizm, to byłoby wszystko w porządku, bo normalny homoseksualista uprawia seks z innym mężczyzną, czyli ze swoim dorosłym partnerem lub partnerami, za obustronną zgodą, i gdyby tak było w sprawie Jankowskiego, to nie widziałbym w tym nic złego. Zło jest w tym, że Jankowski zamiast uprawiać sobie po ludzku seks z innym facetem, molestował nieletnich (zarówno chłopców, jak i dziewczynki), dręczył, wkładał ręce do majtek. I to jest zło - pedofilia, molestowanie, zmuszanie do czynności seksualnych. A w dodatku Jankowski wypowiadał się homofobicznie, czemu nie ma się co dziwić, bo hipokryzja w tych kręgach już nikogo nie dziwi... Swoją drogą, ciekawe, czy generał Czesław Kiszczak, kiedy rozpoczynał swoją antygejowską Akcję Hiacynt, miał również papiery na księdza Jankowskiego? Może i agenci mieli na niego teczkę? Może był cenny i zgodził się na współpracę i uszło mu płazem? Na pewno taka gruba ryba nie mogła się zmarnować, on był cenniejszym źródłem informacji, podczas Akcji Hiacynt dostało się raczej gejowskim szaraczkom i przeintelektualizownym studenciakom, lubiącym się przespać ze swoim chłopakiem, i to oni zostali internowani o świcie, nie Jankowski...