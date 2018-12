Czym jest abonament RTV i w jaki sposób wydawane są pieniądze, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozyskuje w ten sposób? "Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji" - czytamy na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Abonament RTV powinien płacić każdy, kto posiada telewizor bądź radio.

Abonament RTV. Ile zapłacimy w 2019 roku? Stawki abonamentowe

Zgodnie z zapowiedziami KRRiT, stawki abonamentowe na rok 2019 nie wzrosną. Za używanie odbiornika radiofonicznego zapłacimy kolejno:

za jeden miesiąc 7,00 zł

za dwa miesiące 13,60 zł

za trzy miesiące 20,15 zł

za sześć miesięcy 39,90 zł

za rok 75,60 zł

Jeżeli z kolei chcemy używać telewizora lub telewizora i radia, powinniśmy zapłacić:

za jeden miesiąc 22,70 zł

za dwa miesiące 44,05 zł

za trzy miesiące 65,35 zł

za sześć miesięcy 129,40 zł

za rok 245,15 zł

Abonament RTV. Kto może zostać zwolniony z opłat za telewizor i radio?

Jak podaje KRRiT, w 2019 roku wciąż obowiązywać będą zwolnienia od opłat abonamentowych. Osobami uprawnionymi do zwolnienia z abonamentu RTV są m.in.:

osoby, które ukończyły 75 rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak czytamy na stronie KRRiT, osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie, zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie. Wzór odpowiedniego oświadczenia można pobrać ze strony internetowej krrit.gov.pl.

