Mateusz z Ujazdowa zniknął bez śladu 11 lat temu. "100 tys. euro nagrody za pomoc w odnalezieniu"

siwywaldi pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

No to się zaraz hieny rzucą.

Począwszy od różnych "jasnowidzów", poprzez różnych domowych Scherlocków i na zwykłych żyjących z wyłudzania kasy śmieciach kończąc....

Niestety, ale po tylu latach nie sadzę by dziecko się odnalazło.