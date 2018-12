Ruda Śląska. Kierowca potrącił na przejściu cztery kobiety, jedna z nich nie żyje

zewszad_i_znikad godzinę temu Oceniono 19 razy 13

I dlatego np. w Szwecji buduje się gdzieniegdzie przystanki w formie "klepsydry". W rejonie przystanku cała jezdnia jest zwężona do jednego pasa i nikt nie może przejechać, dopóki autobus nie odjedzie.

Ale tam się szanuje pieszych i się o nich dba. A u nas - jak pisał niedawno Tomasz Tosza z Jaworzna, pierwszego polskiego miasta, które przyjęło tzw. Wizję Zero (ideę zera śmiertelnych ofiar wypadków) - niezliczone ofiary uznaje się za akceptowalną cenę "prawa" do gnania ile fabryka dała.