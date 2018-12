Niedziele handlowe - grudzień 2018. Czy sklepy będą jutro otwarte?

xyz_xyz1 pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Mam nadzieję iż docelowo wszystkie niedziele będą dniami wolnymi od pracy handlu a zakaz zostanie rozszerzony o większość gastronomi oraz stacji paliw. To podstawa aby powrócić do normalności. Docelowo też należy pomyśleć nad wprowadzeniem ograniczeń w soboty - to nie normalne aby w weekend pracować do 22 czy 23. W zupełności wystarczy aby zrobić zakupu jak sklepy będą czynne do 15.