Pogoda na dziś - piątek 14 grudnia. Na horyzoncie kolejne ochłodzenie

Prognoza pogody IMGW pokazuje, że będzie to dzień pochmurny, jednak opadów będzie niewiele. Mimo to warto uważać - na drogach i chodnikach może powstawać gołoledź.

Temperatura. Przed nami kolejne ochłodzenie

Wraz z nadejściem piątku nad Polskę przyjdzie kolejne ochłodzenie. Temperatura w wielu miejscowościach spadnie poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że najzimniej będzie na południu kraju. W Zakopanem temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza, w Jeleniej Górze do -3 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim do -2 stopni, z kolei w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Białymstoku i Suwałkach do -1 stopnia. Najcieplej będzie na zachodzie - w Gdańsku oraz w Olsztynie odnotujemy 1 stopnień powyżej zera.

Mapa temperatury 14.12.2018r. Gazeta.pl

Opady. Śnieg poprószy tylko na południu i wschodzie

Piątek 14 grudnia będzie dniem pochmurnym. Z prognozy pogody IMGW wynika, że najwięcej przejaśnień zaobserwujemy na wybrzeżu. Miejscami możemy spodziewać się słabych opadów śniegu, które wystąpią przede wszystkim na wschodzie i południu kraju. Tego dnia wiać będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich i północnych.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega o oblodzeniu

IMGW wydał ostrzeżenie dla 9 województw w związku możliwym występowaniem oblodzeń na drogach. Warto pamiętać, że ze względu na ujemną temperaturę, również na chodnikach może powstawać niebezpieczne oblodzenie. Jadąc w piątek do pracy, zdejmijmy nogę z gazu, aby bezpiecznie dojechać do celu.