Rejestr pedofilów. Policja nie wie, gdzie jest 25 proc. skazanych za przestępstwa seksualne

krzywelustro 15 minut temu Oceniono 4 razy 2

A niby skąd policja ma wiedzieć, gdzie są ci przestępcy seksualni? Skoro wysyła do nich wezwania, a oni nie przychodzą, to przecież najlepszy dowód, że są w nieznanym miejscu.



A tak w ogóle to odczepcie się od policji, która ma o wiele ważniejsze sprawy na głowie: musi ciąć confetti i nie ma czasu na duperele.