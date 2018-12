Ciężarówka z Hiszpanii zatrzymana na S8. W środku mandarynki i naprawdę dużo marihuany

Służby dotarły do informacji, że z Hiszpanii do Polski przewożony jest trasą S8 duży ładunek marihuany. We współpracy z łódzkimi celnikami funkcjonariusze CBŚP zatrzymali samochód ciężarowy na jednym z parkingów w okolicach Zduńskiej Woli. W naczepie ciężarówki z transportem hiszpańskich mandarynek pies do wykrywania narkotyków znalazł 32 czarne plastikowe worki z marihuaną.

Zatrzymano 52-letniego kierowcę ciężarówki, któremu w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli postawiono zarzut udziału w wewnątrzwspólnotowym handlu dużą ilością narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na 3 miesiące.