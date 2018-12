Trzy kolejne ofiary ks. Jankowskiego. "Masturbował się, dotykał w miejscach intymnych"

jtby 6 minut temu Oceniono 3 razy 3

Jakiś katabas wyjaśniał, że Jankowski nie może bronić się, bo nie żyje i trzeba dać spokój. Może właśnie dlatego, że nie żyje trzeba sprawę wyjaśnić, chyba że managment k.k. doskonale wie, co jeszcze może wypłynąć przy Jankowskim i przy innych i idzie na przeczekanie - to by było dla tych hipokrytów w sukienkach typowe. Gratuluję wierzącym duszpastuchów. Do "domu ojca" oni was nie zaprowadzą jak sami swoim postępowaniem i postawą nie zasłużycie. No chyba, że do domu ich ojca - do piekła.