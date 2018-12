Młodszy brat Patryka Jakiego rapuje o miłości do marihuany. "Między mną i bratem wszystko OK"

zz1026 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

"Przypominam, że prawie każdy uzależniony od narkotyków twardych zaczynał od narkotyków lekkich"



a to ciekawe

bo z tego co ja wiem to droga do ciezkidch narkotykow zaczyna sie od papierosa i piwka

i co pan nato panie nijaki?

kiedy delegalizacja alkoholu i papierosow?

pewnie nigdy bo pan nijaki sam lubi cpac alkohol