Czytelnicy komentują tekst o "leczeniu" raka witaminą C: Boli was to, że ludzie są wolni?

Izba lekarska ma prawo cofnac uprawnienia do wykonywania zawodu lekarzom ktorzy propaguja wsrod pacjentow tezy niezgodne z wiedza medyczna, "lecza" niezgodnie z wiedza medyczna - etc. Stad np. lekarz ktory chce leczyc zamawianem albo homeopatia moze to robic ale juz nie jako lekarz. Tymczasem izba toleruje homeopatow - lekarzy, lekarzy, ktorzy pacjentom opowiadaj ze szczepionki sa zlem,, pokazanych w artykule lekarzy leczacych uderzeniwa dawka wit. C (moze jeszcze z dodatkowa oplata za lewoskretna wit. C), etc. Nie mozna zabiegow "magicznych" sprzedawac chorym udajac ze sa to procedury medyczne bo jest to oszustwo. Z tych samych powodow nie mozna "terapii" niesprawdzonych i nie popartych danymi naukowymi sprzedwac jako naukowych.