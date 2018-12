Pogoda długoterminowa - Wigilia i Sylwester 2018/2019. Czy pod koniec roku spadnie śnieg?

Czy druga połowa grudnia będzie obfitować w opady śniegu? Wszystko wskazuje na to, że nie. Grudzień będzie pochmurny i dość ciepły, ale nie śnieżnobiały.

Pogoda na grudzień - 17.12-23.12

Tydzień poprzedzający Wigilię oraz Boże Narodzenie nie będzie ładnym tygodniem. Synoptycy zapowiadają dużo chmur, a także przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Najbardziej deszczowy będzie zbliżający się poniedziałek, podczas którego będzie padać przede wszystkim na zachodzie kraju. W nadchodzącym tygodniu będzie dosyć ciepło - dzięki chmurom, które będą izolować ziemię, temperatura nie powinna spadać poniżej 0 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie

Mamy złą wiadomość dla wszystkich osób, które liczyły na śnieżnobiałe święta. Synoptycy zapowiadają, że w Wigilię możemy spodziewać się co najwyżej deszczu ze śniegiem, który spadnie tylko na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Na 24 grudnia prognozuje się opady deszczu ze śniegiem lub marznącego deszczu w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, ale bez opadów. Temperatura w całym kraju będzie wahać się od 0 na wschodzie do 4 stopni na plusie na zachodzie. Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia będzie wyglądać podobnie, choć prawdopodobnie będzie więcej słońca, a mniej opadów. Temperatura nieznacznie wzrośnie i utrzyma się na poziomie od 1 do 3 stopni Celsjusza.

Pogoda na Sylwestra

Śnieg nie spadnie także w Sylwestra. 31 grudnia nad Polską zawisną chmury, ale nie przyniosą wielu opadów. Meteorolodzy przewidują, że w całej Polsce zachmurzenie będzie średnie lub duże, ale tylko w niektórych regionach może spaść deszcz ze śniegiem. Najbardziej zagrożone opadami są województwa: pomorskie, dolnośląskie, świętokrzyskie oraz lubelskie. Ostatni dzień 2018 roku będzie dość ciepły. We Wrocławiu, gdzie temperatura będzie najwyższa, odnotujemy 4 stopnie, z kolei w Olsztynie, gdzie będzie najzimniej, na termometrze pojawi się wartość 0 stopni Celsjusza.