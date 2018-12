Showmax wycofuje się z Polski. Serwis będzie dostępny tylko do 31 stycznia 2019 roku

arrrgh pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Showmax Polska to nie po prostu polskojęzyczna wersja plattformy, na której można oglądać filmy i seriale. To rzeczywiście był jedyny oddział poza Afryką, który produkował i oferował treści lokalnych twórców,, a nie tylko zawartość wspólnego katalogu + tłumaczone napisy.

Prawdopodobnie był to eksperyment, który miał zweryfikować, czy warto w ten sposób wchodzić na mniejsze rynki. Eksperyment zakończono, wnioski wyciągnięto, właściciel postanowił jednak skupić się na rynkach, na których ma silniejszą pozycję. Trochę szkoda, ale fajnie, że próbowali.