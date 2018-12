Sekielski dla Gazeta.pl o swoim filmie: Są tam ważni hierarchowie. Te nazwiska mogą wywołać szok

jurek4491 godzinę temu Oceniono 27 razy 25

Prędzej czy później kościół POLEGNIE - ludzie przestali milczeć już nie boją się ich czarów , zaczynają mówić .

To jest temat dla dziennikarzy bo kościół : zamiatał, zamiata i będzie to robił zawsze .

Pamiętamy jak komisje kościelne szukały w swoim gronie współpracowników UB i SB i co nie znaleźli ani jednego .