Niedziele handlowe 2018. Czy 16 grudnia będziemy mogli zrobić zakupy?

Okazuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzień 16 grudnia będzie niedzielą handlową. Oznacza to, że otwarte będą zarówno galerie handlowe, jak i dyskonty i supermarkety, takie jak Lidl, Tesco, Auchan czy też Biedronka.

Niedziele handlowe - grudzień 2018. Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Grudzień to dobry miesiąc dla osób, które lubią robić zakupy w weekendy. W związku z świętem Bożego Narodzenia ilość niedziel handlowych w tym miesiącu została zwiększona. Oznacza to w praktyce, że do końca tego miesiąca każda niedziela będzie niedzielą handlową, a sklepy będą otwarte zarówno 16, 23, jak i 30 grudnia. Nie zapominajmy jednak o tym, że od następnego roku zakaz handlu w niedziele będzie bardziej restrykcyjny, a od stycznia 2019 roku niedziele handlowe będą wypadać tylko raz w miesiącu.