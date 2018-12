Niezapowiedziany protest rolników na A2. Kierowcy tkwią w wielokilometrowym korku

John Doe 15 minut temu Oceniono 7 razy 3

Wieś tańczy i śpiewa... przy takim podejściu do sprawy wątpię, żeby ktokolwiek chciał z nimi rozmawiać. Nawet taksówkarze potrafili uprzedzić, że zablokują centrum miasta. Taka bezmyślna i niezapowiedziana akcja z pewnością wielu postronnym osobom utrudni życie. Ciekawe co by było, gdyby w tym korku utknęła karetka wioząca kogoś w stanie agonalnym? Kretynizm i brak wyobraźni do kwadratu. Brak słów na tą swołocz.