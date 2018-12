Karetka wezwana do samochodu stojącego w lesie. W środku 21-letnia narkomanka

W środę ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 21-latki, która trafiła kilka dni temu do szpitala z objawami przedawkowania narkotyków. Jak podaje "Gazeta Lubuska", kobieta wraz z 22-letnim mężem przyjechała autem do lasu niedaleko miejscowości Włostów i Dąbrowiec. Po pewnym czasie mężczyzna miał wezwać do swojej żony pogotowie. Kobieta zmarła mimo reanimacji.

Według wstępnych informacji, kobieta miała być pod wpływem amfetaminy lub metaamfetaminy. Mąż kobiety został przesłuchany. Policjanci szukają teraz dealera, który sprzedał małżeństwu narkotyki.