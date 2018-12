Wałbrzych. Amstaff rzucił się na 8-latkę, ciągnął ją po ulicy. Mężczyzna zranił psa nożem

xyz_xyz1 20 minut temu Oceniono 11 razy 9

Każdy duży pies może być niebezpieczny jesli:

- jest nieułożony

- jest prowadzony przez osobę która nie potrafi nad nim zapanować

- zostanie podrażniony lub sprowokowany

Mało kto sobie zdaje sprawę iż pis jako zwierzę quasi stadne przestrzega reguł panujących w stadzie. A to oznacza iż ten którego uzna za przewodnika (samca alfa) jest święty a jego polecenia się wykonuje natomiast nie koniecznie to musi dotyczyć pozostałych członków rodziny którzy dla takiego psa mogą być jakby osobnikami niżej stojącymi w hierarchii stadnej niż on. I wtedy zaczynają się problemy bo pies jest niepołuszczony i nie słucha poleceń. Jeszcze gorzej jak pies zdominuje rodzinę. Jak było w tym przypadku trudno stwierdzić ale zapewne owa nastolatka nie była uważana przez amstafa za osobę stojąca wyżej w hierarchii stada którego on był częścią. Tym bardziej dziwi jej beztroska i bezmyślność.