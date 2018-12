Tragiczny wypadek samochodowy w Augustowie. Nie żyje 18-letni kierowca BMW, pasażerka jest ranna

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek 10 grudnia około godziny 23:00 w miejscowości Augustów w województwie podlaskim

Wypadek samochodowy w Augustowie. Nie żyje 18-letni kierowca

Kierujący samochodem marki BMW 18-latek stracił panowanie nad pojazdem na łuku oblodzonej drogi. Próbując zapanować nad autem, zjechał na lewą stronę, po czym wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło w Augustowie na ulicy Rajgrodzkiej.

W wyniku uderzenia młody kierowca wypadł z samochodu. Pogotowie, które przybyło na miejsce wypadku, zabrało go do szpitala, jednak mężczyzna był w ciężkim stanie i nie udało się go uratować. Pojazdem podróżowała także nastoletnia kobieta, która w wyniku wypadku doznała lekkich obrażeń.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Uważajmy na drogach

Przypomnijmy, że IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed oblodzeniem dla czterech województw w południowej Polsce. Jadąc samochodem, bądźmy szczególnie ostrożni i zdejmijmy nogę z gazu. Oblodzenie jezdni może być niebezpieczne dla naszego mienia, zdrowia, a nawet życia.