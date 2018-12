Legitymizował rewolucję w SN, pisał o polexicie... i czuje się zasłużonym Polakiem. Mocny wywiad z szarą eminencją KRS

To on chciał samowykluczenia KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Pisał na sędziowskich forach o polexicie. Teraz chce, by przejęty Trybunał Konstytucyjny zatwierdził legalność Krajowej Rady Sądownictwa. Jarosław Dudzicz uchodzi za szarą eminencję KRS.

REKLAMA