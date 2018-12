Tomasz Sekielski opublikował w sieci fragment swojego filmu o księżach-pedofilach. W trwającym niespełna trzy minuty nagraniu widzimy rozmowę Sekielskiego z ks. Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa. Wynika z niej, że kapelan broni duchownego, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty dotyczące wykorzystywania małoletniego.

"Nigdy nie chowam dzieci przed księdzem Adamem"

Rozmowa nie jest spokojna, ksiądz, choć wie, że jest nagrywany, pozwala sobie na przekleństwa. - Nigdy nie chowam dzieci przez księdzem Adamem, prędzej schowałbym przed wami - mówi do ekipy filmowej. Później dodaje: - Ja patrzę na niego, to jest Adam, ale ja nie mówię, że on jest niewinny. Nie. On uczynił zło, ale od tego jest sąd i prokuratura.

Kapelan na nagraniu tłumaczy, że ksiądz z zarzutami przebywa w jego prywatnej kaplicy. Spowiada w niej, ma kontakt z dziećmi.

- A kto go tutaj przysłał? - pyta Sekielski.

- Dekret biskupa - odpowiada duchowny

Ksiądz do Sekielskiego: Wy, k***a, jak tchórze podchodzicie

Kapłan ma niewybredny język. W pewnym momencie mówi: - Ja powiedziałem na końcu do ludzi, jeszcze raz, szkoda, że was nie było, bo pan spieprzył. Bo tak wy, k***a, jak tchórze podchodzicie, tu się przyczaicie. No tak funkcjonują tchórze - mówi ksiądz.

Ks. Jabłoński na nagraniu sam przyznaje, że "biskup schował go tutaj". Sekielski pyta, dlaczego.

Bo takie są procedury kościelne, no chłopie, o czym wy gadacie? Że wam się, k***a chce całą niedzielę poświęcić na to, żeby Adama ścigać

- mówi duchowny.

Fragment filmu pojawił się na Youtube i Facebooku. W opisie pod nagraniem Sekielski wyjaśnia cały kontekst: "Mimo nacisków nie ustajemy w tropieniu pedofilów w sutannach. Tu kolejny: przyznał się do wykorzystywania małoletniego, ma ciężkie zarzuty prokuratorskie, zakaz od biskupa, jednak dalej odprawia msze, spowiada i ma kontakt z dziećmi. Właśnie tak wygląda kościelna walka z pedofilią. To my robimy w tej sprawie więcej od hierarchów". Dziennikarz apeluje też, by wspierać film poprzez serwis patronite.pl, na którym prowadzona jest zbiórka.

Sekielski od wielu miesięcy prowadzi zbiórkę na własny film o pedofilii w polskim Kościele. Dziennikarz tłumaczył, że "mainstreamowe media" nie są chętne, by finansować film o tak kontrowersyjnej tematyce. Planowany koszt produkcji wynosi 450 tys. zł. Od lutego, kiedy ruszyła zbiórka w internecie, udało się zebrać niemal całą kwotę.