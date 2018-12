Niedziele handlowe - grudzień 2018. Czy 16 grudnia to niedziela wolna od handlu?

xyz_xyz1 6 minut temu 0

Zresztą co z tego iż zamkną sklepy skoro wolno bez problemu handlować na spędach zwanych targami lub jarmarkami działającymi i w sobotę i w niedziele kilka razy w roku od 8 do 18 -19 a czasem nawet dłużej pod chmurką. Nie rozumiem po co to i dla kogo to chyba po to aby fani zakupów mogli je zrobić a że ogromna rzesza ludzi (i to nie właścicieli lecz pracowników) musi miast ze swymi rodzinami zmarznąć na tych targach to nie istotne. Dla mnie ta forma handlu niedzielnego też pępowina być zakazana chyba że stoi sam właściciel firmy - to prosze bardzo. Szczerz jak widze tłumy z obłędem w oczach Latakijce od straganu do straganu od budy do budy to mi się miętowo robi. I żal mi tych zmarzniętych sprzedających których jak pisałem w większości to pracownicy najemni. Chcecie bawić się w targi prosze bardzo ale w takich godzinach jak normalnie sklepy które jak pisałem w sobotę powinny kończyć prace max o 15 -16 a w niedziele powinien być całkowity zakaz handlu łącznie z częścią gastronomi i większością stacji paliw (ruch w niedziele mniejszy a tam też pracują ludzie).