List Adamowicza do abp. Głódzia. Ks. Jankowski nadal honorowym obywatelem Gdańska. Radni nie głosowali

Ks. Jankowski to jedno, ale przecież okazuje się, że wiele osób i to nie tylko w Kościele wiedziało co robił. Nie tylko nie reagowali za jego życia, ale też nie próbowali - choćby nieformalnie - zatrzymać oddawanie mu honorów po śmierci. Nie byłoby sprawy rozbiórki pomnika itp., gdyby ktoś go nie postawił, nie nadał imienia placowi, ani honorowego obywatelstwa. Wszyscy, którzy wiedzieli o czynach ks. Jankowskiego a nie zareagowali są winni kompromitacji całego Kościoła.